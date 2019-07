Psühholoog Sillamäe kurva juhtumi taustal: lapsel tekivad enesetapumõtted mitme teguri koosmõjul

Millised märgid peaksid täiskasvanute tähelepanu äratama?

Vanemad kipuvad arvama, et lapse muutunud käitumine ja võimalikud ohumärgid on noorukiea käitumise ilmingud. Lapse käitumist tasub tähelepanelikult jälgida ja oma tundeid usaldada - kui arvate, et midagi on valesti, kuulake ennast.

Võimalikud ohumärgid võivad olla lapse tujutus, kurbus, vähene energia ja unehäired. Samuti endasse tõmbumine, ärrituvus ja impulsiivne käitumine. Laps võib ka senisest enam surmast rääkida või kajastub see tema joonistustes ja kirjutistes.

Kuidas last sellises olukorras aidata?

On väga oluline, et laps tunneks, et teda armastatakse ja vajatakse. Samuti on tähtis talle kinnitada, et ei ole lootusetuid olukordi ja ta suudab raskest olukorrast kas ise või teiste abiga välja tulla.

Last toetab hea suhe lähedaste, sõprade, klassikaaslaste ja õpetajatega, samuti iseendaga. Normaalne enesehinnang ja -usaldus aitab hakkama saada nii igapäevaste ülesannetega kui ka raskete olukordadega.

Hea suhe tagab selle, et laps saab abi küsida, kui seda on vaja või täiskasvanud märkavad, et ta vajab tuge. Oluline on õpetajate ja teiste koolitöötajate abi ning omavaheline koostöö.