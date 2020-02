Prügivedaja väitel kipuvad põhjatallinlased hommikuti vägivallatsema

Ekovir palus Tallinna ettevõtlusametil, et neil võimaldataks Põhja-Tallinnas Kopli-Tööstuse ja Merimetsa-Pelguranna piirkonnas edaspidi tööga tund aega varem alustada - seni on neil lubatud jäätmevedu korraldada kella kuuest hommikul.

Põhjuseks tõi Ekoviri esindaja Anne Paldrok, et piirkonnas on nii suured parkimisprobleemid ja liiiklusummikud, et need on "tinginud vägivalla aktide aset leidmise Ekovir OÜ töötajate suhtes, kui viimased on juhtinud elanike tähelepanu ümbritsevale parkimiskorraldusele ning mahutitele ligipääsule."

Paldrok selgitab kirjas, et varasem teeninduse aeg tagab piirkonna sujuvama teeninduse ning jäätmevedamise ettevõtte töötajate ohutu töötamise.

Eelkõige pidavat liiklus häiritud olema ühesuunalistel tänavatel elavate elanike parkimisharjumuste tõttu. Välja on toodud Põhja puiestee, Soo, Niine, Tööstuse, Vana-Kalamaja, Vabriku, Kopli, Tehnika ja Telliskivi tänavad.

Ettevõtlusameti juhataja Kairi Vaheraga jättis taotluse rahuldamata, sest korrakaitseseaduse kohaselt on tööpäevadel ülemäärase müra tekitamine kella kuueni hommikul keelatud.

"Amet on seisukohal, et jäätmete varasema veo lubamine saab olla võimalik vaid erandjuhtudel, kui selleks esineb objektiivne alus, mis on ajutise iseloomuga, mida taotleja ei saanud ette näha ja mida taotlejal ei ole võimalik muuta ega mõjutada. Ameti varasema praktika kohaselt on sellisteks põhjusteks olnud filmivõtted, spordimaratonid, tee ehitused ja muud asjaolud, mis tingivad tee ajutise sulgemise," põhjendas Vaher.