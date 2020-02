Proviisorid on reformi eel ootusärevad: apteegipidamise taotlusi on tulnud varasemast rohkem

Kuigi apteegireformi jõustumise tähtaeg koputab uksele, otsustas sotsiaalkomisjon täna, et saadab EKRE ja sotsiaaldemokraatide apteegireformi muutmise eelnõud järgmisel nädalal riigikokku. Kuna olukord on ebaselge, on ka proviisorid veel äraootaval seisukohal. Mõned neist on küll asunud juba 1. aprilliks valmistuma.

Ravimiametisse on 15. veebruari seisuga tulnud proviisoritelt 12 tegevuslubade taotlust, et apteeki pidada. Ravimiameti tegevuslubade ja inspektsiooni büroo juhataja Inge Mäe ütles, et sissetulnud taotlused ilmestavad väikest aktiveerumist, mis on tulnud pärast ravimiärimees Margus Linnamäe avaldust.

Nimelt teatas Magnum kontserni omanik Linnamäe, et annab apteegireformi jõustudes Apotheka nime kandvad Terve Pere Apteek OÜ apteegid ettevõttes praegu töötavatele proviisoritele. Delfi kirjutas möödunud nädalal, et Linnamäe otsus anda oma apteegid proviisoritele ei olnudki tegelikult nii ootamatu. Vähemalt kümme temale kuuluva apteegiketi proviisorit lõid juba nädal enne pommuudist ettevõtted.

Mäe tõdes, et siiski on kogu apteegiturg äraootaval seisukohal ning oodatakse, mida otsustab riigikogu. “Vähem kui poolteist kuud on aega 1. aprillini, ent ettevõtjatel ja proviisoritel kindlustunnet pole ja seega ei kiirustata end ka seadusega kooskõlla viima,” ütles ta.