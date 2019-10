Proviisorid: apteegireformi aruteludest ei tohi proviisoreid välja jätta

Alates järgmise aasta 1. aprillist peab üldapteekides enamusosalus kuuluma proviisoritele, ravimite hulgimüüjate jaoks on sellest kuupäevast keelatud ka vähemusosalus. Läbirääkimiste taasavamine tähendab, et plaanitud kujul reformi ellu viia ei taheta.

Kaasamissoovi põhjuseks toodi pöördumises välja esimese asjaoluna koalitsioonierakondade kartus, mille kohaselt võib apteegireform tuua kaasa ravimite kättesaadavuse vähenemise ja/või hinnatõusu. "Selleks pole põhjust," kinnitatakse apteekrite liidu ja proviisorite koja poolt.

Ebaluse tekitamine

„Eesti Proviisorite Koja ja Eesti Apteekrite Liidu hinnangul on kahetsusväärne, et vahetult enne apteegireformi lõppemist on hakatud looma reformi osapooltes ebakindlust,“ seisab Eesti Proviisorite Koja ja Eesti Apteekrite Liidu pöördumises. „See võib tuua Eestis kaasa rahvatervise vajadustest lähtuva tervishoiukesksema apteegiteenuse loomise ebaõnnestumise ja viia apteegisektori edasise kontsentreerumiseni.“

Eesti Proviisorite Koda ja Eesti Apteekrite Liit paluvad riigikogu fraktsioonidele saadetud pöördumises kaasata end järgmisel nädalal algavatesse apteegireformi puudutavatesse aruteludesse.

„Apteekrid on apteegireformi õnnestumise nimel töötanud enam kui neli ja pool aastat ning reformi ja selle mõjudega hästi kursis. Samuti on proviisorid ja proviisorapteegid teinud riigikogu poolt välja kuulutatud apteegireformist lähtudes juba investeerimisotsuseid. Reformi tulemusel on tänaseks Eestis üle 200 proviisorosalusega apteegi ja nende arv saab apteegireformi lõpusirgel veel vaid suureneda,“ ütles Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimehe Karin Alamaa-Aas.