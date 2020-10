Protestiks valitsuse vastu võttis koroonakaardi haldaja oma kodulehe maha

"Valitsuskoalitsioon on näidanud korduvalt, et neile on osa inimesi võrdsemad kui teised. Globaalse pandeemia ajal, kui perekonnad Eestis ja mujal kannatavad, on valitsuse jaoks olulisim, kas kaks inimest, kes üksteist armastavad, võivad abielluda. Portaal oli algselt ehitatud, et toetada valitsust, andmaks Eesti inimestele täpset ja ajakohast informatsiooni," selgitas koroonakaart.ee projektijuht ja haldaja Keegan McBride oma veebilehel.

"Projekti juhina ja välismaalasena, LGBTQ õiguste toetajana, ei saa ma enam hoida seda lehekülge üleval, toetamaks valitsust, kes ei soovi austada Eesti põhiseadust ning luua tolerantsent ja aktsepteerivat ühiskonda kõigile," lisas ta samas.

Ka Delfi on publitseerinud koroonaviiruse operatiivselt uuenevat statistikat, mis pärines veebilehelt koroonakaart.ee ja sisaldas värsket infot nii Eesti haigusjuhtude, tervenemiste kui ka nende täpsema demograafia kohta.

Koroonakaart.ee loodi märtsis Garage48 korraldatud häkatonil "Hack the Crisis". COVID-19 viirusega seotud info nende veebis pärines terviseametilt, haldus- ja asustusandmed Highsoft ASilt, demograafiline info statistikaametilt. Rakendust haldas MTÜ Open Knowledge Estonia koostöös terviseametiga.

USA päritolu Tallinna Tehnikaülikooli nooremteadur Keegan McBride sai mullu tuntuks nn vilepuhujana, kes avalikustas euroraha väärkasutuse ülikoolis.