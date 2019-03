Protestijad korraldavad järgmisel nädalal EKRE valitusse kaasamise vastu meeleavalduse

"Praegused Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koalitsioonikõnelused seavad löögi alla Eesti inimeste põhiõigused. Läbirääkimistel osaleb erakond, kes on saavutanud oma poliitilise edu valeinfoga ühiskonda lõhestades. Näitame, et me ei ole sellega nõus," ütlesid meeleavadluse korraldajad meediale saadetud kirjas.

"Me soovime, et poliitikud austaksid Eesti põhiseadust, mis määratleb meie riigi alustalad. Põhiseaduse järgi ei tohi kedagi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste tõttu," seisis kirjas.

Meeleavalduse korraldajad ütlesid, et neile valmistab muret, et valitsusse on potentsiaalselt kaasatud erakond, "kelle avalikud sõnavõtud töötavad vastu meie põhiseaduslikule korrale."

Meeleavaldus "Jah vabadusele, ei valedele!" alguspunkt on Viru väravate ees ning sealt liigutakse Vabaduse väljakule. Kogunemisele on keelatud tuua erakondlik sümboolika. Samal päeval toimuvad meeleavaldused Eesti saatkondade ees mitmetes Euroopa riikides.

Osad Faecebooki grupi "Jah vabadusele, ei valedele korraldusgrupp" liikmed on ka sel nädalal korraldanud Stenbocki maja ees väiksemaid proteste.