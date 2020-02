Promillid eemaldasid mälupildi: purjakil jahimees ärandas sõiduki, mäletamata hommikul öist tegu

Kui Delfi võttis varalõunal politseiga ühendust seoses antud juhtumiga, tuli sealt aga sootuks teistlaadi informatsioon: "Täna hommikul ilmnes, et masina oli võtnud automaniku sõber, kes oli öösel lahtiste ustega sõidukit Kreutzwaldi tänava maja ees märganud ning ohu tõrjumiseks istus ta selle rooli ning sõidutas masina mõnesaja meetri kaugusele oma hoovi, kust auto omanik selle täna hommikul juba kätte sai. Masinast midagi kadunud ei ole ning omanikul sõbra suhtes ka mingeid pretensioone ei olnud," kirjutas tollal organisatsiooni valvepressiesindaja. Küsimusele, kas juht oli purjus, politsei vastust ei andnud.

Ants Viermann ütles seepeale, et "see on küll väga luuleline väljamõeldis", ise naerdes. Sõbraga käesoleval juhul kindlasti tegemist polnud.

Miks info erines?

Politsei pressiesindaja väitel pärinevat politsei edastatud info just nimelt öisest väljakutses. Juhtumist teavitati korrakaitsjaid öösel kell kaks, mil omanik oli vastselt auto ärandamist märganud.

"Esmane info on pea alati emotsionaalne, uurimise käigus võib see muutuda," märkis pressiesindaja. "Sel korral aga uurimist ei käivitatud, kuna auto omanikul pretensioone polnud."