Prokurör: ähvardus muutub kuriteoks, kui sisaldab reaalset ohtu

Aleksander Pihlak reporter RUS

Kaja Kallast ähvardasid Facebooki varikonto kasutajad. Foto: Scanpix/ Dado Ruvic, REUTERS

Ähvardus ning viha väljaelamine interneti kommentaariumis on Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Kristel Tominga sõnul kuriteona käsitletav vaid siis, kui sisaldab ka reaalset ohtu ehk on alust karta, et see viiakse päriselt ellu.