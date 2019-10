Prokuratuuri taotlusel vahistati Lääne-Virumaal toimunud tapmises kahtlustatav mees

„Raskete juhtumite puhul on kohene reageerimine olulise tähtsusega, nii oli ka selle sündmuse vaates. Saime kiirelt koguda sündmuskohalt vajalikku materjali menetluse jaoks ja sama päeva hommikul pidasime sündmuskohalt kahtlustatavana kinni 46-aastase mehe,“ rääkis Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Joel Alla.

Kahtlustuse kohaselt peksis kahtlustatav 54-aastast meest, mille tagajärjel suri kannatanu sündmuskohal. Mehele esitati kahtlustus teise inimese tapmises.

„Seniks kogutud tõenditest nähtub, et mees on varasemalt olnud vägivaldne. Viru Maakohus nõustus prokuratuuriga, et uute kuritegude ärahoidmine ja kriminaalmenetluse tagamine pole kergemate tõkenditega võimalik ning seetõttu on mehe vahistamine vältimatult vajalik,“ selgitas Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Tiina Viru.

Pühapäeval taotles prokuratuur 46-aastase mehe vahistamist ning kohtu loal võeti mees kuni kaheks kuuks vahi alla.