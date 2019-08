Prokuratuur uurib tehnikaülikooli rahapettust, kriminaalmenetlust pole veel alustatud

"Uurime meedias edastatud väiteid, et kas alustada kriminaalmenetlust või mitte," ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas.

Eile selgus Postimehe vahendusel, et TTÜ Ragnar Nurkse instituut on valetanud projekti juurde teadlasi, kes tegelikult selle heaks tööd ei teinud. Sedasi õnnestus instituudil maksta palka teadlastele, kes tegelikult projekti üldse ei panustanud. TTÜ on algatanud ka asutusesisest uurimist, kuigi teadlane Keegan McBride teavitas Aaviksood probleemist juba märtsis.