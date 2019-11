Prokuratuur tunnustab täna vallandatud kantsler Lemetti julgust

Foto: Raivo Tasso

Täna ametist priiks saanud maaeluministeeriumi kantsler Illar LEmetti avalikustas mõne nädala eest toonase ministri kirjavahetuse. Sestpeale on teda süüdistatud vastalisuses, nii EKRE kui ka KEskerakonna olulised liikmed on viidanud, et see ei olnud õige tegu.