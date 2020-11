Prokuratuur pole veel otsustanud, kas alustab Mailis Repsi osas kriminaalmenetlust

Riigiprokuratuuri pressijuhataja Kaarel Kallas ütles, et prokuratuur on ajakirjanduses avaldatud infoga kursis. "Otsustame pärast asjaolude täpsemat analüüsimist, kas siin on põhjust kriminaalmenetluse alustamiseks," lisas ta.

Eile kirjutas Õhtuleht, et Mailis Reps on kasutanud ametiautot isiklikes huvides, lisaks on ta sõitnud sellega puhkusereisile Horvaatiasse. Täna selgus, et Repsi nõunik on ta hõimlane, kes teenib ka ministrite nõunikest kõige suuremat palka, mis on 3500 eurot.

Avaliku vahendi korruptiivne kasutamine on ametiisiku poolt ametikohustust rikkudes avaliku ülesande täitmiseks mõeldud materiaalse või muu ressursi kasutamine ametiisiku enda või kolmanda isiku huvides, kui see toob kaasa avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise ametiisikule või kolmandale isikule.

Sellise kuritarvituse näiteks on ametiauto kasutamine isiklikeks vajadusteks või, seda enam, kõrvalise tulu teenimiseks; samuti oma alluva kasutamine isiklike asjade ajamiseks jms.