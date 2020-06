Prokuratuur palus kasulapsi väärkohelnud Malle Kobinat karistada nelja ja poole aasta pikkuse reaalse vangistusega

„Kriminaalkorras ei karistata kedagi, kes palub lapsel teises toas rahuneda või keelab tal õhtul sõpradega välja mineku, see on normaalne osa kasvatusest," kommenteeris Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kristine Tamm toona pressiteate vahendusel. "Kuid lapse löömine või tema lukustamine pikaks ajaks kinnisesse ruumi on kuriteod, mis vajavad sekkumist."

Kokku on 68-aastasele naisele esitatud süüdistuses ette heidetud 12 juhtumit kehalise väärkohtlemise, ebaseadusliku vabaduse võtmise või omastamise paragrahvide alusel. Lähedase inimese korduva kehalise väärkohtlemise eest näeb karistusseadustik ette rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse. Alaealiselt seadusliku aluseta vabaduse võtmise eest karistatakse süüdimõistmisel ühe kuni viieaastase vangistusega. Omastamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni aastase vangistusega.

Kobina juures perekodus on eri ajal elanud vähemalt 17 lastekodulast. Mullu andis riik omavalitsusele ühe perekodus elava lastekodulapse kohta kuus 1663 eurot, see summa on aastate jooksul kasvanud. Kui laps on perekodus, saab perevanem raha täielikult endale. Üldiselt on Kobina peres olnud kasulapsi korraga mitu. Umbkaudne arvutus näitab, et Malle Kobin on lastekodulaste pealt aastate jooksul teeninud mitusada tuhat eurot.

Igal inimesel on kohustus teatada abivajavast lapsest. Lisaks lastega töötavatele spetsialistidele on selline kohustus ka naabritel, sugulastel ja kõigil teistel, kes lapse või perega kokku puutuvad. Oluline on teavitada ka kahtlusest ja jätta selle kontrollimine vastutavate asutuste hooleks. Infot abivajavate laste kohta saab edastada kõige lihtsamini ööpäevaringsel tasuta lasteabitelefonil 116111 nii eesti, vene kui ka inglise keeles.