Prokuratuur kutsub Lavly Perlingu poliitikasse suundumise tõttu kokku eetikanõukogu

Prokuratuur teatas reedel kella 18 ajal, et esmaspäeval koguneb prokuratuuri eetikanõukogu, et anda hinnang sellele, et Lavly Perling, kes küll ametlikult ühegi erakonnaga liitunud pole, hakkas ühe erakonna toetajaliikmeks.

Endine riigi peaprokurör Perling taandus sisuliselt prokuratuurist käesoleva aasta veebruaris, ehkki tegelikult on ta nimekirjas veel olemas. Tema teenistussuhe Eesti prokuratuuriga on peatatud ja ta nõustab Ukraina õigusriigi reforme.

Perling: see võitlus on läinud poliitiliseks