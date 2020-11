Prokuratuur kutsub Lavly Perlingu poliitikasse suundumise tõttu kokku eetikanõukogu

Aleksander Pihlak reporter RUS

Foto: Priit Simson

Et prokuröril on erakonnaga liitumine keelatud, on prokuratuur kokku kutsunud eetikanõukogu, arutamaks Lavly Perlingu asumist Isamaa toetajaliikmeks. Perling end aga prokuröriks ei pea ja pealegi pole ta ühegi erakonnaga liitunud.