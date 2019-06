Prokuratuur: kinni peetud 18 meest ostsid seksi ühelt ja samalt 15-aastaselt poisilt

"Saame täiendavalt öelda, et kannatanuga saadi kontakt erinevate internetikeskkondade vahendusel ning kuriteod pandi toime üle Eesti," ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas Delfile.

Kõik täpsemad asjaolud selgitatakse tema sõnul välja edasise kriminaalmenetluse käigus. "Hetkel on uurimine sellises staadiumis, et detailse info avalikkusele jagamine ei ole veel võimalik ning seetõttu ei saa kõigile küsimustele vastata," sõnas Kallas.

Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Eneli Laurits ütles eile "Aktuaalsele kaamerale", et kriminaalasjas kinni peetud 18 inimest ei ole omavahel tuttavad.

"Need on selles mõttes täiesti eraldiseisvad isikud ja neid on kinni peetud üle Eesti. On olnud kinnipidamisi nii Tallinnas, Harjumaal, Lõuna-Eestis," ütles Laurits.

Prokurör kinnitas, et Tõnu Intsule on esitatud kahtlustus. "Kuriteo episoodid on tuvastatatud eelmisest aastast kuni käesoleva aasta aprilli-maikuuni," märkis Laurits.

Eesti Ekspress kirjutas eile, et nüüdseks endine Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse liige Tõnu Ints sai kahtlustuse 15-aastaselt noormehelt seksi ostmises, lisaks temale on seega kinni peetud veel 17 meest.