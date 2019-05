Prokuratuur kahtlustab Tartu ülikooli raamatukogu endist juhti kahes seksuaalkuriteo episoodis

Prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius selgitas, et Hallikut kahtlustatakse paragrahv 143 põhjal. See käsitleb suguühtele või muule sugulise iseloomuga teole sundimist. "Kahtlustus on esitatud kahes episoodis," kinnitas ta.

Millal võib kohtust oodata otsust Halliku kahtlustuse osas, ei osanud Sinkevicius täpsustada. "Vahepeal võib selguda uurimise käigus, et midagi tuleb veel üle kontrollida ja seega ei ole võimalik öelda, millal kahtlustust kohtus arutama hakatakse," sõnas ta.

2018. aasta augustis vallandatud Hallik jäi esialgu Tartu ülikooli 118 000 eurosest hüvitisest ilma, mille peale läks eksjuht töövaidluskomisjoni. Töövaidluskomisjon leidis, et ülikool peab Hallikule hüvitise maksma, küll aga kaebas ülikool otsuse edasi. "Praegu pole veel otsust edasikaebamise osas tulnud," ütles Tartu ülikooli kommunikatsioonijuht Kristina Kurm.