Prokuratuur kahtlustab kahte Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi juhatuse liiget 55 000 euro omastamises

"Meiega on ühendust võetud ja on küsitud, kas saab loomaaeda otse toetada. Meie vastus on olnud, et on küll, aga kui võimalik, siis me peame vaderitega maha istuma. See on selline otsus, mida ei tee ainult loomaaed. Peame leidma koos vaderitega parima lahenduse ja siis sellega edasi minema," kirjeldas Maran edasisi samme.

"Vaderid on avaldanud kahetsust, et selline asi on toimunud, aga teiselt poolt on nende sõnumid olnud ka väga positiivsed, kuna soovitakse leida uusi võimalusi rahastamiseks ja toetamisega igal juhul edasi minna," sõnas Maran.

TLSS-i juhatuse esimees Alar Lõhmus polnud telefoni teel kättesaadav.