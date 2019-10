Prokuratuur ja vangla toetavad riigireetur Herman Simmi vabastamist

"Prokuratuur nõustus vangla arvamusega, et Herman Simmi senine 11 aasta pikkune reaalne vangistus on olnud piisav. Prokuratuuri jaoks olid veenvad vangla põhjendused, et Simmil on seaduskuulekaks eluks olemas head eeldused ja oht uue kuriteo toimepanemiseks on madal," ütles pressinõunik Kauri Sinkevicius.

Möödunud aasta juunis toetas Simmi enne tähtaega vabadusse laskmist ainult vangla.

"Kui kohus Simmi vabastab, siis kandmata karistus määratakse talle vangla ettepanekul tingimisi katseajaga koos käitumiskontrolli nõuetega. Simmi käitumiskontrollile allutamine vabaduses võib praegu olla tema õiguskuulekal teel hoidmiseks isegi mõjusam, kui järelejäänud vangistuse lõpuni kandmine vanglas," lisas Sinkevicius.

2009. aastal mõistis kohus Simmi süüdi riigireetmises ja asutusesisese teabe edastamises Vene välisluureteenistusele. Mehele määrati 12 aasta ja kuue kuu pikkune vangistus ja karistus peaks lõppema 18. märtsil 2021.