Prokuratuur esitas TÜ kliinikumi nakkushaiguste osakonna juhile süüdistuse altkäemaksu võtmises

Süüdistuse järgi osales Maimets aastail 2016 kuni 2018 koosolekutel, kus valmistati ette antiretroviirusravimite riigihanget. Kuna koosolekute otsused puudutasid Maimetsaga seotud ravimitega tegelevaid äriühinguid, oleks ta pidanud end koosolekutel tehtavatest otsustest taandama. Taandamata jätmisega rikkus Maimets süüdistuse kohaselt toimingupiirangut.

Süüdistuse järgi võttis Maimets antiretroviirusravi konsiiliumi liikmena 2016. kuni 2018. aastani kahel korral altkäemaksu ravimitega tegelevate äriühingute töötajatelt. Vastutasuks kahelt töötajalt saadud altkäemaksu eest lubas Maimets neil osaleda antiretroviirusraviga tegelevatele arstidele mõeldud konsiiliumitel.

Süüdistuse järgi sai Maimets altkäemaksuna vara kokku 1786 euro väärtuses, "Aktuaalsele kaamerale" Maimets kommentaari ei jaganud.

2018. aasta septembris pidas keskkriminaalpolitsei kinni antiretroviirusravimite (ARV) hankimist koordineeriva komisjoni liikme Maimetsa, keda toona kahtlustati korduvas altkäemaksu võtmises.

Toona oli alust arvata, et mitmed ettevõtted kasutasid ebaausat viisi selleks, et saavutada nende poolt turustatud ravimite eelistamist komisjoni poolt. "Ravimite käitlemisega seotud ettevõtted ja ka muud organisatsioonid peaksid mõistma, et nende tegevus peab olema aus ja läbipaistev ning selliselt peavad käituma kõik ettevõtte töötajaid. Samuti tuleb erinevatesse komisjonidesse kuuluvatel ekspertidel hoiduda isiklikust kasust ning lähtuda ausatest kavatsustest," sõnas 2018. aastalkeskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler.