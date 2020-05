Prokuratuur esitas süüdistused kahele hooldusfirma töötajale lapse surma põhjustamises ettevaatamatusest

2016. aasta 15. mail suri Tallinnas Kollasel tänaval 123-kilogrammise garaažiukse alla jäänud 4-aastane laps. Kriminaalmenetluses selgitati välja, et garaažiukse tõstevedru oli purunenud ja uksel puudusid purunemiskaitsmed.

Menetlust juhtiva prokuröri Diana Helila sõnul oli tegemist keerulise uurimisega. „Prokuratuur leiab, et hoolsuskohustust rikkusid 2015. aasta septembris hooldustöid teostanud töötajad, sest jätsid kontrollimata ning märkamata, kas garaažiukse mehhanismil on kukkumisvastane kaitse paigaldatud ning kas see on töökorras. Omades tehnilisi eriteadmisi garaažiuste toimimisest, paigaldamisest ja hooldamisest, oleksid nad tähelepaneliku ja kohusetundlikuma suhtumise korral pidanud ette nägema, et kui garaažiukse mehhanismil kukkumisvastane kaitse puudub või on katki, võib nii raske garaažiuks vedru purunemisel alla kukkuda ning seada ohtu inimelud,“ selgitab Helila.

„Enne õnnetust ilmnes garaažiuksel rike ning ühistu tellis selle parandamise. Kahjuks juhtus enne raskeimate tagajärgedega õnnetus, mis nõudis väikelapse elu. Uksel puudus purunemiskaitse, mis oleks pidanud välistama ukse kukkumise,“ kirjeldab Helila. Prokuratuuri hinnangul ei ole võimalik kuritegu ette heita korteriühistule või selle esimehele, sest saades info, et garaažiuks tõrgub, asus ühistu korraldama ukse parandamist.

Kahte hooldustöid teostanud töötajat süüdistatakse oma tegevusetusega surma põhjustamises ettevaatamatusest. Kohtueelse uurimise viis läbi Põhja prefektuuri kriminaalbüroo.