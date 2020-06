Prokuratuur avaldab videosalvestised Lihula tulistamisest kohtuistungil

"Ma olen vaadanud videosalvestusi, mis on kättesaadavad sellest sündmusest," teatas siseminister valitsuse pressikonverentsil. "Ma ütlen teile ausalt - igasugused kaastundeavaldused on pehmelt öeldes lahjad," ütles Helme, et videosalvestistelt on näha, kui õõvastav kogu see lugu on. "Tõepoolest - sõnad jäävad lihtsalt nõrgaks," avaldas Helme.

Ta teatas, et on soovitanud mingeid lõike neist salvestistest ka avalikkusele näidata, et inimesed tajuksid, kui hulle asju võib ühiskonnas juhtuda, kui relvataotlemise protsessis teatud lüngad täitmata on.

Lääne prokuratuuri pressiesindaja Liivi Reinhold ütles Delfile, et kriminaalasja tõendid, sealhulgas ka videokaadrid, avaldatakse alles kohtuistungil. "Käimasoleva uurimise ajal me selliste materjalide avaldamist meedias võimalikuks ei pea," selgitas Reinhold.

Kui suur osa sündmusest videopildile jäi ja mis videokaadreid Helme näha võis, Reinhold ei täpsustanud.