Prokuratuur alustab tehnikaülikooli rahapettuse asjaolude selgitamiseks kriminaalmenetlust

Tänaseks on prokuratuur tutvunud lisaks avalikes allikates avaldatud infole ka täiendavate dokumentidega ning leidnud, et eelmisel nädalal Postimehes avaldatud väidete kontrollimiseks on vajalik kriminaalmenetluse alustamine.

"Esitatud väiteid, et Tallinna tehnikaülikooli Ragnar Nurkse instituudis on vähemalt ühes projektis esitatud Euroopa Komisjonile tehtud tööd ning töö tegijate arvu tegelikkusest suuremana eesmärgil seeläbi saada suuremaid tegevustoetusi, viitavad sellele, et TTÜ Ragnar Nurkse instituudis võib olla toime pandud soodustuskelmus," kinnitas prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas.

Läinud nädalal kirjutas Postimees, et TTÜ Ragnar Nurkse avaliku halduse instituut sai Euroopa Liidust OGI projekti jaoks raha pettuse abil, kui tööajatabelitesse lisati teadlased, kes projekti tegelikult kaasatud polnudki.

Vassimisega seoses kerkisid esile küsimused seoses ülikooli rektori Jaak Aaviksoo rolliga pettuse uurimisel. Pole seni veel päris selge, miks ei uurinud TTÜ-s Aaviksoo palvel algatatud audit tööajatabelite vastavust reaalsusele.

TTÜ edastas Delfile, et audit ei uurinud lekitaja viidatud projekti, kuna auditi tegemiseks oli projekt lõppenud. Tegelikult ei vasta see tõele, kuna audit algas aprillis ja lõppes enne jaanipäeva, vilepuhujaga seotud projekt lõppes juuli keskel.