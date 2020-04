Projekte keskkonnast, loodusest ja kliimast toetatakse ligikaudu poole miljardi euroga

„25 aasta jooksul on programmist toetust saanud 34 Eesti projekti ühtekokku 21 miljonit eurot. Lisaks on Eesti asutused osalenud partnerina 22 projektis,“ sõnab Künnapuu, lisades, et kuigi Eestist on esitatud varasemalt vähe taotlusi, on need enamasti olnud hästi ette valmistatud ning eelmisel rahastusperioodil finantseeriti koguni 42% Eestist esitatud taotlustest.

Taotleda võivad kõik Euroopa Liidus registreeritud juriidilised isikud ehk MTÜ-d, äriühingud, ülikoolid ja avalik-õiguslikud asutused. Füüsilisest isikust ettevõtjad toetust taotleda ei saa. Tegemist on otsetoetusega, mida vahendab Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME) ning taotlemine käib läbi e-taotluse süsteemi e-proposal.

Taotluste esitamise tähtajad 2020. aastal

Keskkond ja ressursitõhusus (eeltaotlus 14. juuli 2020)

Loodus ja bioloogiline mitmekesisus (eeltaotlus 16. juuli 2020)

Kliimaprojektid (täistaotlus 6. oktoober 2020)

Keskkonnaalane juhtimine ja teave (eeltaotlus 16. juuli 2020)

Integreeritud projektid (eeltaotlus 6. oktoober 2020)

Küsimuste korral võib pöörduda Keskkonnaministeeriumis ja KIKis töötavate programmi LIFE kontaktisikute poole, kes on valmis taotlejaid nõustama ning soovitusi andma.



Taotlusvooru virtuaalne infopäev on plaanis korraldada praeguste plaanide järgi esmaspäeval, 4. mail 2020. Lisainfo ja registreerimine LIFE programmi eestikeelsel kodulehel.

LIFE programmist ei toetata suuremahulise taristu (maksumusega enam kui 0,5 miljonit eurot) ehitamist ja teadusuuringuid ning see pole mõeldud ka maaelu ja regionaalarengu toetamiseks.

LIFE on Euroopa Komisjoni programm, millega rahastatakse keskkonna- ja kliimaprojekte. Keskkonnaministeerium ja KIK aitavad muuta LIFE programmi nähtavamaks, tõsta taotlejate teadlikkust projekti võimalustest, aidata parandada projektitaotluste kvaliteeti ning leida sobivaid partnereid.