Professor: reoveeuuring koroona leviku kohta midagi head ei näita

"Reoveeuuringu ajaloos on olnud selliseid hetki, kus oleme näinud, kus mingi dünaamika muutub paremaks või stabiliseerub. Nüüd me ei saa midagi head kahjuks öelda. Mingit paremaks minekut või suurt stabiliseerumist me praegu küll ei näe. Koroonaviirus on üle Eesti laiali ja päris kõvasti levinud," rääkis Tenson "Ringvaates".

"Täpsemad andmed tulevad veel reedel, aga midagi stabiilsemaks siin praegu läinud ei ole. Viirus on igal pool väga kõrge," ütles ta.

Tensoni sõnul on uuringutest näha, et kui varem olid Eestis paiguti koroonakolded, siis detsembri lõpust ja jaanuari algusest hakkas viirus üle riigi laiali valguma.

Tenson lisas, et reoveeuuring näitab edaspidi, kas valitsuse kehtestatud uued meetmed mõjuvad.

Reoveeuuringute järgi praegu veel koroonaviiruse erinevaid tüvesid ei tuvastata, kuid Tensoni sõnul püüavad teadlased hakata seda võimalikult kiiresti ka tegema.