Professor Everaus: mõne nädala pärast on võimalik ennustada koroonaviiruse teise laine tulekut

„Euroopa on praegu stabiilses seisus ja ootab oma järge, kas ja millal teine laine siia jõuab. Aga kindlasti ei tohiks me karta, vaid peaksime ratsionaalselt mõtlema, mida igaüks ise meist saaks teha. Mina ootan küll terviseametilt, et inimestele tuletataks võimalikku ohtu kogu aeg meelde. Jah, meil on siin tore suvi, kuid suverõõmude raames kaob ka ohutaju. Kõige vähem tahame me, et kevadine olukord korduks. Ma väga loodan, et see ei kordu, ent mida rohkem piirid avanevad, seda keerulisemaks asi läheb ning veksleid ei julge siin keegi välja anda. Arvan, et esimene kontrolljoon, mil näeme võimalikke tõusunumbreid, saab olema kahe-kolme nädala pärast,“ hindas Everaus.