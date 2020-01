Probleemid jätkuvad! Kramplikult lääne suunda teenindava ATKO bussijuht nõudis väidetavalt reisijatelt väljumise eest raha

Tallinnast Munalaskme bussiga number 107 Munalaskme suunal sõitnud reisija Pille Riin Lepp ütles Delfile, et olukord tundus kohati koomiline, sõidustiil jättis soovida ja kuna talle tundus, et juht võis ehk ka mingisuguste ainete mõju all olla, teatas ta asjast ka politseile.

Varasemalt on ta sellest juhtumist kirjutanud ka sotsiaalmeedias. "Bussijuht oli noor vene keelt kõnelev meesterahvas, kes peale Bioloogia peatust hakkas inimeste peale karjuma ja neilt ühte eurot küsima, kui nad peatustes väljuda soovisid," kirjeldas ta sotsiaalmeedias tänaseks üle 800 jagamise saanud postituses.

Ta kirjeldab, kuidas esimesena sai rahalise nõude nooremapoolne poiss, kes soovis väljuda Pühaküla peatuses. Noormees tasus ühe euro ja sai bussist välja. "Järgmine peatus oli Posti. See noormees ei andnud eurot vaid tahtis teada, miks ta seda tegema peaks. Bussijuht karjus talle, et tema peab ju peatuse tegema ja teda välja laskma," kirjeldas Lepp.

Järgmine peatus - Tutermaa. Seal oli maha saada soovinud Lepp. "Vajutasin ilusti "Stop"-nuppu, seisin kannatlikult eespool, et mind ikka märgata oleks. Buss peatus ilusti peatuses, juht sukeldus nägupidi nutitelefoni, aga bussiuks jäi suletuks," kirjeldas Lepp. Lepp palus enda sõnul viisakalt uksed avada, mispeale bussijuht jällegi rahalise nõude esitas.

Lepp pääses õnneks bussist maha ilma tasumata, kuid enda sõnul oli ta nii šokis, et ei mäletanudki sõidukist maha astumist. "Helistasin seejärel politseisse, et äkki oli bussijuht üldsegi narkootilise aine mõju all," ütles Lepp Delfile. Sellele viitas tema sõnul ka bussijuhi sõidustiil. "Mõttes hakkasin juba palvetama, et ühes tükis ikka oma peatusesse jõuaks ja buss kraavi ei maanduks."