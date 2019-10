Probleemid abivahendite hankimisega - tallatugede ostmisel tuleb riigile enne selle vajadust tõestada

Delfi poole pöördus nördinud ema, kelle laps vajab tallatugesid. Selleks tuli tal minna paberil välja prinditud arsti saatekirjaga sotsiaalkindlustusametisse (SKA), mille ametnik väljastab isikliku abivahendi kaardi. Selle kaardiga saab siis inimene minna ja osta vajaliku abivahendi.

Naine läks eile oma lapse eritellimusel valminud tallatugedele järele, aga oli sunnitud lahkuma tühjade kätega, sest kaart on ära kadunud ja ilma selleta abivahendit inimesele kätte ei anta. Nüüd on ka segane, kas uue kaardi saamiseks vajab ta uut väljaprinditud arstitõendit või mitte. Abivahendi valmistaja olla nentinud, et väga paljud inimesed loobuvadki vajalikust abivahendist, sest neil on kaart kas koju ununenud või pole seda üldse.

Kaardi taotlemiseks ei pea SKA-sse kohale minema

Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik Berit Rohtjärv ütles Delfile, et soodushinnaga abivahendi saamiseks on vaja seda valmistavasse või müüvasse ettevõttesse kaasa võtta nii isikliku abivahendi kaart kui ka tõend, kus on tuvastatud abivahendi vajadus. Vajaduse abivahendi järele saab — olenevalt abivahendist — tuvastada perearst, õde, eriarst, tegevusterapeut, füsioterapeut või rehabilitatsioonimeeskond.

“Seega isikliku abivahendi kaarti ei pea minema taotlema SKA-sse kohapeale, vaid seda saab taotleda nende kodulehelt. SKA saadab inimesele õigustatuse olemasolul kaardi koju,” ütles Rohtjärv. Koos isikliku abivahendi kaardi ja tõendiga saab inimene pöörduda talle sobiva teenuseosutaja poole.

Abivahendile järele minnes tõendit uuesti esitama ei pea, vaid andma teenuseosutajale kaardi, millele ettevõte teeb sissekande abivahendi kättesaamise kohta.