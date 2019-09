Priit Simson võtab riigikontrollis üle Toomas Mattsoni töökoha

Senine kommunikatsioonijuht Toomas Mattson teatas pressiteate vahendusel, et tema asub riigikontrolöri nõuniku ametikohale, et toetada riigikontrolöri tema soovis kujundada võimalikult mitmekülgse info baasil seisukohti jooksvate aktuaalsete teemade suhtes ning tugevdada riigikontrolli võimekust kasutada kiiresti muutuvates riiklikes ja ühiskondlikes oludes oma mandaati otstarbekalt.

Simson on lõpetanud Tartu Ülikooli riigiteaduste bakalaureuseõppe, on töötanud välisminister Toomas Hendrik Ilvese nõunikuna, korraldades tema infovahetust parlamendiga, olnud üheksa aastat Eesti Päevalehes arvamustoimetaja, koordineerinud haridusministri meediasuhtlust ning viimastel aastatel töötanud Tallinna linnapea meedianõunikuna.

Möödunud nädalal kinnitas Simson Delfile, et lahkub seniselt ametikohalt. Ta sõnas, et lahkumisotsuse taga on parem tööpakkumine. "On head ja väga head valikud. Erimeelsusi linnavalitsuses ei olnud," kinnitas ta. Siis ta uut töökohta veel ei avalikustanud.