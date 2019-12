Priit Sibulat üllatas, et apteegireformi tühistamine riigikogus läbi kukkus

"Ma päris peaga vastu seina jooksja ei ole," ütles Sibul. "Eeldasin, et kui koalitsioonis selle algatame, siis suudame seda ka sellisel kujul või mõnede mööndustega vastu võtta."

Mis eelnõust edasi saab ning millal see uuel kujul võiks riigikogusse arutamisele jõuda, Sibul ei osanud prognoosida.

"Kogu Valga maakonnas on üks apteek ja üks haruapteek, mis vastavad seadusele," tõi Sibul näite. "Minu meelest ei ole see väga mõistlik olukord, mis 1. aprill Valgamaad puudutab."

Ta lisas: "Ega probleemid ei kadunud kuhugi. Ma loodan, et neil inimestel, kes selle täna maha hääletasid, on mingi lahendus. Kui ma lähiajal seda lahendust ei näe, pean ise mõtlema, kas ja mida aasta alguses teha."

Samas lisas Sibul, et eelnõu vastuvõtmisel loeb viimaks siiski parlamendi enamuse tahe. "Seda on mul raske öelda, milleks see täna olemas on. Ma tean, milleks seda ei olnud olemas."

Eelnõu vastu hääletanud saadikutega pole Sibul enda sõnul suhelda veel jõudnud.

Apteegireformi tühistamine ebaõnnestus täna riigikogu hääletusel: eelnõuga edasiminekut toetas 46 saadikut, selle tagasilükkamist toetas 50 saadikut.