Priit Sibul: Tõnis Mölderi jutt Isamaa vastuseisust pensionitõusule on arusaamatu

"Neid teemasid tuleb käsitleda loogilises järjekorras. Ei ole mõistlik tekitada riigieelarvesse 200 miljoni euro suurust katteta kulu," rääkis Sibul. "Isamaa ei ole kindlasti nõus katma jooksvaid kulusid tuleviku arvelt ega laenurahaga."

Erakorralise pensionitõusu elluviimine sõltub sügisesest majandusprognoosist ja osalt ka II pensionisamba reformist, sest sotsiaalmaks on sihtotstarbeline. "Samas ei ole meil võimalik ennustada iga inimese käitumist. Ühed otsustavad jätkata tänase süsteemiga, teised investeerida iseseisvalt ning kolmandad II sambast väljuda," sõnas Sibul.

Kui inimesed otsustavad pärast II pensionisamba vabatahtlikuks muutmist liikuda teisest sambast esimesse sambasse, siis kaasneb sellega Sibula kinnitusel ka üldine pensionitõus, sest sotsiaalmaks on sihtotstarbeline. "Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees võiks seda ometigi teada. Kui Mölder soovib seda nimetada erakorraliseks siis olgu nii, kuid see ei muuda asjaolu, et erakorraliseks pensionitõusuks on vaja katteallikat," märkis ta.

Erakorraline pensionitõusu suurus ja aeg tuleb Sibula sõnul lauale sügisel riigieelarve menetluse käigus. "Isamaa on allkirjastanud koalitsioonileppe, milles lepiti kokku erakorralises pensionitõusus. Samuti on Keskerakond allkirjastanud koalitsioonileppe, milles lepiti kokku II pensionisamba vabatahtlikuks muutmises. Isamaa täidab alati enda sõlmitud kokkuleppeid ning eeldame et sama teeb ka meie koalitsioonipartner," kinnitas ta.