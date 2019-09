Priit Sibul: sotsid on oma maailmavaatest lahti öelnud

„Pensionidebatis selguvad Eesti erakondade tõelised paled. Väidetavalt liberaalset maailmavaadet toetav Reformierakond on inimestele suurema otsustusõiguse andmise vastu. Nüüd näitasid sotsiaaldemokraadid, et pankurite huvide kaitsmise nimel on nad valmis hülgama selle ühiskonnagrupi, kelle huvide kaitseks sotsiaaldemokraatia kunagi loodi: madalama sissetulekuga inimesed. Tänane kogumispensioni süsteem on kõige kahjulikum just madalapalgalistele. Selle asemel, et otsida tegelikke lahendusi madala sissetulekuga inimeste toimetulekule pensionieas, soovivad Eesti sotsiaaldemokraadid lihtsalt säilitada olemasoleva, suurpankadele meelepärase süsteemi,“ ütles Sibul.

„Isamaa kui parempoolse maailmavaate kandja jaoks on esmatähtis inimese vaba eneseteostus. Seda põhimõtet on erakond väljendanud oma poliitilistes aluspõhimõtetes ning valimisprogrammis. Pensionidebati nimetamine päevapoliitikaks sotside esimees Indrek Saare poolt on ilmselt teadlik segaduse tekitamine, sooviga varjata asjaolu, et sotsid on oma maailmavaatest sisuliselt lahti öelnud,“ ütles Sibul.

"Isamaa jaoks on maailmavaade kõrgemal kui mistahes päevapoliitilised küsimused. Selle pärast ei seisa Isamaa kogumispensioni küsimuses ka ei rikaste ega vaeste poolel, vaid soovib üksnes inimeste õigust valikuvabadusele oma tuleviku kindlustamisel," lisas Sibul.