Priit Sibul sotsiaalministrile: keskendu enda töövaldkonnale

Täna kirjutasime, et sotsiaalminister Kiik (Keskerakond) kritiseeris teravalt siseminister Mart Helme (EKRE) poolt algatatud välismaalaste seaduse eelnõud, sest tema hinnangul võib see majandusele negatiivset mõju avaldada, samuti suurendada pingeid tööturul. Ühtlasi jäi ministri sõnul selgusetuks, milliseid probleeme eelnõus toodud ettepanekud Eestis viibivate ja töötavate välismaalastega konkreetselt lahendada aitavad.

Säärase tagasisidega pole omakorda rahul riigikogu sotsiaalkomisjoni kuuluv Sibul, kes soovitas ministril keskenduda enda töövaldkonnale. "Tema üheks prioriteediks peaks olema nende Eesti inimeste aitamine, kes on tööturult välja langenud ning vajavad ümberõpet ja nõustamist," kirjutas Sibul sotsiaalmeedias. "Noore inimesena peaks Kiigel olema ka eriline motivatsioon tegeleda nende paarikümnetuhande noorega, kes ei õpi ega tööta. See on meie tööjõuturu peidetud ressurss, mida tuleb kasutada!"

Sibula sõnul jättis Kiige poolt minister Mart Helmele saadetud kiri mulje nagu sooviks sotsiaalminister, et välistööjõud hoiaks madalapalgalistel töökohtadel palgataset all ning peaks palgasurvet halvaks asjaks.

"Eesti majanduskeskkonda edendab see, kui siia tulevad välismaalt kõrgelt haritud spetsialistid. Seetõttu on sisserände kvoodi alt vabastatud näiteks IT-sektori spetsialistid, kellele makstakse vähemalt keskmist palka," lisas Sibul.