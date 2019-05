Priit Sibul Mart Helme ja Jaak Madisoni rünnakust presidendi vastu: see ei ole mõistlik

Küsimusele, kas EKRE poliitikute käitumine ei kahjusta ka kogu koalitsiooni ja valitsuse mainet, vastas Sibul, et "loomulikult kahjustab, kui need kõik kokku seotakse". "Aga nii nagu ma ütlen, et mina ei ole Mart Helme, Mart Helme ei ole Priit Sibul ja kui keegi tahab näha ja sildistada kõiki poliitikuid ühtemoodi, siis see on nende inimeste vaba tahe, aga mina ei saa teiste inimeste eest kunagi hakata vastutust kandma," rääkis Sibul.

Sibul ütles, et mingites kohtades ei ole võimalik valida. "Ei oma perekonda, vanemaid ja kui keegi tahab ühisnimetajaid otsida ja leiab ja selle järgi kõiki sildistada, siis on mul selle vastu väga raske seista, kuigi ma seda mõistlikuks ei pea," sõnas ta.

Küsimusele, kas ta mõistab presidendi ründamise hukka, vastas Sibul: "Ma arvan, et see ei ole mõistlik. Tsiviliseeritud ja mõistlik inimene leiab endale mõistlikuma väljendusviisi kui lihtsalt nii-öelda ülevoolavalt ennast väljendada."

Sibul möönis, et Marti Kuusikule osaks saanud jõhkra lähisuhtevägivalla kahtlus valitsusele head valgust ei heida, ent Kuusikule mingit hinnangut anda on vara. "Meediast on ju selgelt rohkem infot tulnud kui kusagilt mujalt. Mulle meeldiks enne, kui mingit hinnangut anda, ära kuulata, mis on uurimisorganite tegelikud järeldused," ütles ta. "Loomulikult on kahetsusväärne, kui ministri kohta sellised kahtlustused üles pannakse, aga enne, kui hakkata hukka mõistma, ma tahaks siiski teada, mis on see tegelikkus," lisas Sibul.