Priit Sibul kesk- ja reformierakonna koalitsioonist: jäi mulje, et Kaja Kallase soov oli kolmikliit

"Jäi mulje, et kolmikliit [SDE, Isamaa ja Reformierakonna liit - J.T.] oli Kaja Kallase soov," ütleb Sibul. Ent tõenäoliselt oli ta sõnul Reformierakonna sees inimesi, kes sellist liitu ei tahtnud.

Kui pärast valimisi tundus, et koalitsioon sünnib kolme erakonna vahel, siis Sibula sõnul hakkasid toonid pärast esmaspäeva lõunal toimunud Reformierakonna juhatuse koosolekut muutuma.

"Kui vaatan [Kaja Kallase - J.T.] suurimat nõuandjat ehk tema isa [Siim Kallast - J.T.], siis temagi on olnud eri kombinatsioonidega koalitsioonis. Varemgi kolmikliidu hüljanud, et Keskerakonnaga koalitsiooni teha," lisab Sibul. Seega soovitab ta otsida uue valitsuse tekkimise jõujooni Reformierakonna seest.

Sibula sõnul on erakonnad oma olemuselt väga sarnased. "Ühe istmiku kaks poolt," võrdleb ta neid kaht. "Aldes on nad ju koos, kaks liberaalset erakonda."

Et valimiskampaanial vastanduti, on Sibula sõnul loogiline. Küll aga on kahel suurel erakonnal omavael hea võimalus asju kokku leppida. "Pragmaatika sai otsustavaks," lisab ta.

Opositsioonis on Isamaale olla keeruline. Kesk- ja Reformierakonna koalitsioon on võimalikest Isamaa väärtustest kõige kaugem. Sibula sõnul peab opositsioonis võitlema hakkama koos kahe konservatiivse partei ja sotsiaaldemokraatidega.

"Uus olukord nõuab uut kohanemist," ütleb ta. EKRE-ga võrreldes Isamaa nii kärarikas olla ei saa. "Ideoloogiline selgus ja väärtuste esiletoomine on meile edu toonud. Ei näe põhjust muudatusi ellu kutsuda, et käremeelsem olla," kommenteerib Sibul.