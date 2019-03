Priit Sibul: Isamaa võib ennast hästi ja tähtsa ja rikka pruudina tunda

Reformierakond on välistanud koalitsiooni EKRE-ga. Valimiste võitja pakutud KERE-koalitsioonile näitas Keskerakond täna punast tuld.

Kui eelmainitud liidud ei teki, siis on neid valikuid veel kaks. Reformierakonna algne idee teha kolmikliit sotside ja Isamaaga või Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi välja käidud mõte asuda valitsema Keskerakonna, EKRE ja Isamaa liidus.

"Laual võimalikud koalitsioonivariandid, kus Isamaa saaks nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt osaleda," ütleb Isamaa eestseisuse liige Priit Sibul. "Võib ennast hästi ja tähtsa ja rikka pruudina tunda," lisab ta muigega.

Isamaa juhatus koguneb esmaspäeval arutama võimalikke valikuid. "Küsimus on muidugi, kas meil on ettepanek, mida arutada," kommenteerib Sibul. Olukorras, kus kõik on lahtine ja segane, pole Sibula sõnul ühtegi partnerit välistada põhjust. "Küsimus on, et kellega ja milliseid kokkuleppeid on võimalik saavutada," sõnab ta.

Kas Isamaa hind on praegu läbirääkimistel kõige kõrgem? "Tundub küll, et nüüd on asjad nii läinud," ütleb Sibul.