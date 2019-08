President usaldab Elmar Vaherit ja kutsub peaministri vaibale

"Riigipea on ka eile jooksvalt pidevalt suhelnud nii politsei peadirektori kui peaministriga ja on rahul Vaheri senise tööga ja usaldab teda," kinnitas Linnamäe.

"Teine oluline asi, mida ka tuleb rõhutada, on see, et Eesti on õigusriik. Ma arvan, et eilne päev ka päris hästi kinnitas seda, et Eestis kehtivad seadused ja paikapandud reeglid. Nendest mööda minna pole võimalik," lisas ta.

Politseijuht Elmar Vaheril on täna tavaline tööpäev ja distsiplinaarmenetlust pole tema suhtes algatatud, kinnitati Delfile siseministeeriumist.

"Kohtumine toimub lähiajal. Enne seda poognaid tõmmama oleks ennatlik. Mõistlik on suhelda ja siis teha otsused," ütles Linnamäe.