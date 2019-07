President Toomas Hendrik Ilvese kutsel kogunevad Tallinnas taas Eesti sõbrad

President Toomas Hendrik Ilvese ja maestro Neeme Järvi kutsel koguneb Tallinna üle 120 ettevõtja ja kultuuritegelase, kes on panustanud või huvitatud panustamast Eesti majanduslikku ja kultuurilisse arengusse. Külalistele tutvustatakse nii Eesti vaadet digivaldkonna tulevikule kui kultuurilugu.

Kokkutulek avatakse reedel Vabamus traditsiooniks saanud sümpoosioniga „Quo vadis Estonia?“, mille teemaks sel aastal on „Areng digitaalajastul“, mille peaesineja on endine Rootsi peaminister Carl Bildt ja mida modereedib Sten Tamkivi. Sümpoosionil osaleb ka president Kersti Kaljulaid ja lisaks Toomas Hendrik Ilvese on kohale tulemas hinnatud Eesti ja Silicon Valley ettevõtjad nagu Ott Kaukver ja Kristel Kruustük.

Üritusel osalevad paljud välismaal tegevad eestlased ja Eesti sõbrad erinevatelt eluvaldkondadelt, sealhulgas Skandinaavia suurima meediagrupi Schibsted Media Rootsi haru juht Raoul Grünthal, Põhja-Ameerikas tegutsev Eesti päritolu suurinvestor ja tippjuht Andrew Prozes ning logistikafirma Kühne+Nagel IT-juht Martin Kolbe. Samuti on osalejateks Eesti ettevõtjad Ott Kaukver (Twilio), Kaidi Ruusalepp (Funderbeam), Kristel Kruustükk (Testilio) ja Taavet Hinrikus (TransferWise) ning Eesti aukonsulid Singapuris, Trondheimis, Zwolles, Edinburghis ja Aberdeenis.

Programmi raames on külalistel võimalus kohtuda President Kersti Kaljulaidi ja peaminister Jüri Ratasega, kuulata Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri kontserti, osaleda XXVII laulupeol ja külastada Arvo Pärdi keskust.

Eesti Sõprade kokkutulek toimus esmakordselt 2010. aastal president Toomas Hendrik Ilvese, EAS-i ja ettevõtja Margus Reinsalu eestvedamisel. Sellel aastal on võõrustajateks president Toomas Hendrik Ilves ja maestro Neeme Järvi. Üritust korraldavad Välisministeerium, EAS ja ettevõtja Sten Tamkivi.