President Toomas Hendrik Ilves: Eestit juhib keskaegne, harimatu ja madalalaubaline Talibani valitsus

"TFW (that feeling when, see tunne kui, inglise keeles - toim) sinu riiki juhib mingi keskajas kinni, harimatu ja madalalaubaline Talibani valitsus, mis arvab, et geiabielu keelamine on riigi tähtsaim küsimus aga sinu, su vanemate, vanavanemate, ja laste tervis on 10nda järguline. Kärvaku, aga geidele teeme ära," kirjutas president Toomas Hendrik Ilves ühismeedias.

Täna avalikustunud nn riigikogu katuserahade jagamise plaanist nähtub muu hulgas, et riik eraldab suurima osa - 141 000 eurot - abordivastasele liikumisele, tubli toetuse saavad veel mitmed usuorganisatsioonid ja kirikud.

