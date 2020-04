President teeb virtuaalse maakonnavisiidi Ida-Virumaale

Eilse seisuga oli Ida-Virumaal koroonaviiruse diagnoosi saanud üle 30 inimese. Ida-Virumaa kriisistaap koordineerib tegevust omavalitsuse ja riigiasutuste vahel ning videokohtumisel päästeameti peadirektori Kuno Tammearu ning Ida-Viru päästekeskuse juhi Ailar Holzmanniga räägitakse sellest, milline on olukord nende silme läbi.

Kuidas Narva linn väljakutsetega toime tuleb, räägib presidendile linnapea Aleksei Jevgrafov. Milline on kriisiaegne olukord suuruselt viiendas Eesti linnas Kohtla-Järvel, annab ülevaate linnapea Ljudmilla Jantšenko.

Ida-Viru keskhaiglas on praeguse seisuga mitu koroonaviirusega patsienti ning haigla on tegemas ümberkorraldusi, et olla valmis ravivajaduse oluliseks kasvuks. Haigla ja töötajate valmisolekut analüüsitakse juhatuse esimehe Tarmo Bakleriga.

Esfil Tehno on ainus sertifitseeritud kaitsemaske tootev ettevõte Eestis. Ühes vahetuses valmistavad nad kuni 10 000 maski päevas. Ettevõtte juhi Araik Karapetjaniga räägitakse maskide tootmise suurendamise võimalustest ja ületamist vajavatest takistustest. Metalliettevõtte Fortaco tegevjuht Larissa Šabunova annab presidendile ülevaate, kuidas on kriis ettevõtte tegevust mõjutanud.

Lisaks annab Kersti Kaljulaid Narva abiturientidele ühiskonnaõpetuse koolitunni ja vastab õpilaste küsimustele.