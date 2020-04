President taunis Tallinna uudistesaadet PBK-s

Kaljulaid nentis Vikerraadiole antud usutluses, et Tallinna linnavalitsuse tegevus on vastuoluline. "Mulle tundub, et me ei peaks avalikku raha Vene propagandakanalite taaselustamisse panustama," ütles president. "Eriti veider on selle juures, et Tallinna linn, kes saadab iga nädal ajalehti oma inimeste postkastidesse, ütleb, et me ei saa muidu vene inimesi kätte."

President lisas, et PBK uudiste ebausaldusväärsusele on pidevalt tähelepanu juhtinud strateegilise kommunikatsiooni eksperdid ning seetõttu ei ole mõistlik sinna oma uudiseid juurde osta.

Saatejuht Mirko Ojakivi tõi välja, et venekeelse ETV+-i vaadatavus on neli korda kasvanud, kuid Tallinna linn otsustas sellele vaatamata viia Eesti inforuumi tulema hakanud kohalikud vene vaatajad tagasi Venemaa inforuumi.

Tallinna linnavolikogu aseesimehe ja Isamaa fraktsiooni esimehe Mart Luige sõnul peab Tallinna linnavalitsus venekeelsele telepublikule mõeldud raha suunama kanalile ETV+. „Rahvusringhäälingu venekeelne telekanal ETV+ on koroonakriisis tõestanud ennast operatiivse ja usaldusväärsena. Selle tulemusena on ETV+ uudiste vaadatavus lühikese ajaga kolmekordistunud. Seda unikaalset olukorda tuleb ära kasutada," põhjendas Luik.

„Venekeelne publik Eestis eelistab juba kodumaiseid uudisteportaale ja kuulab enim kohalikku venekeelset raadiojaama Raadio 4. Võtame sellest kriisist midagi positiivset. Härra Kõlvart, lõpetame Vene propaganda nuumamise ja toome venekeelsed tallinlased Eesti inforuumi!“ tegi Mart Luik ettepaneku.