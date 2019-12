President soovitas peaministril Mart Helme ametist vabastada

Soome presidendi kantselei teatas täna, et sealne riigipea Sauli Niinistö edastas peaminister Sanna Marinile ja valitsusele Kaljulaidi poolse vabanduse Mart Helme käitumise pärast. Siseminister kritiseeris eile Soome uut peaministrit, viidates, et "punased" tahavad Soome riiki likvideerida. Samuti tõi Helme võrdluse Vladimir Lenini ütlusega, et igast köögitüdrukust võib saada minister. "Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ning harimatust inimesest on saanud valitsuse liige," sõnas ta Marini kohta, kes kunagi töötas poemüüjana.

Varasemalt on Kaljulaid Eesti Päevalehele öelnud, et EKRE sõnad ja teod teevad talle muret. Kaljulaidi sõnul lubas Mart Helme enne valitsusse saamist, et EKRE muutub, kuid opositsioonist väljatulemine on olnud raske. "Mina lugesin neid märke positiivsetena. Mis hiljem on saanud, teame kõik. Ja see ei ole minu meelest see, millest me tookord rääkisime, ja teeb mulle väga-väga muret," ütles president.