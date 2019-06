President: solvangud ei tohi muutuda aktsepteeritavaks

President tõi välja, et näeb olukorras, kus solvamine Tre Raadios ja Tallinna TV-s on normaalne, väärtuste konflikti ja tõdes, et iga õigusega kaasneb vastutus.

"Meil on arusaam, et meil on absoluutne sõnavabadus. Aga oht vabadusele seisneb selles, kui seda kuritarvitada. Varem või hiljem saab sellest kõigil kõrini ja siis hakatakse nõudma reegleid ja norme," sõnas president.

Kaljulaid tunnistas ka, et viimastel nädalatel välismeedias ilmunud artiklid Eesti kohta meie mainele, majandusele ja sealtkaudu inimeste heaolule kasuks ei tule.