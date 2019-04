President sõidab töövisiidile New Yorki, et arutada Eesti kandidatuuri ÜRO julgeolekunõukogusse

Täna kõneleb riigipea Arvo Pärdi Keskuse ja New Yorgi Eesti Peakonsulaadi korraldatud üritusel, kus räägib kohalikele ettevõtjatele ja kultuuritoetajatele Eestist ja meie digiriigist. Seejärel külastab president Kaljulaid koos külalistega äsja avatud kunstikeskust The Shed, mille avanädala näituste hulgas on ka visuaaletendus „Reich, Richter, Pärt“. Näitusel tuleb esitamisele kaks teost, mis ühendavad endas visuaalse kunsti ja elava muusika, neist ühes tuleb elavas ettekandes esitamisele Arvo Pärdi koorimuusika kunstnik Gerhard Richteri maalide saatel.

Homme avab riigipea Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) peahoones Eestis sündinud, ent ennast maailma arhitektuuriajalukku jäädvustanud Louis Kahni loomingule pühendatud näituse „From Island to Island – the Creative Journey of Louis Kahn“.

Lisaks toimuvad kohtumised Araabia ja prantsuskeelsete Aafrika riikide esindajatega, kellele president Kaljulaid tutvustab Eesti plaane ja kogub toetust Eesti kandideerimisele ÜRO julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks aastateks 2020–2021. ÜRO 193 riiki hääletavad Eesti kandidatuuri üle juuni alguses. Julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks saamiseks tuleb Eestil koguda 129 poolthäält ja edestada konkurenti Rumeeniat.

Riigipea saabub tagasi Eestisse teisipäeva õhtul.