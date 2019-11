President politsei- ja piirivalveametile: mida paremini te oma igapäevast tööd teete, seda vähem on vaja ühiskonnas midagi jõustama hakata

” "Varsti saab meil olema maailma parim Eesti politsei."

"Tihti arvatakse, et te võitlete millegi vastu. Kurjuse, pättide, kaabakate vastu. Et politsei on midagi karmi, jõulist, sundivat. Et teie asi on jõustada korda, et te olete karm käsi.

Tegelikult on Eestis – kus meil varsti saab olema maailma parim Eesti politsei – asjalood aga hoopis vastupidi. Mida paremini te oma igapäevast tööd teete, seda vähem on vaja ühiskonnas midagi jõustama hakata. Mida efektiivsemalt ja autoriteetsemalt suudate teie tagada inimeste turvatunnet, seda vähem kostab ühiskonnas hääli, mis nõuavad kõva kätt või kruvide kinnikeeramist. Seda vähem nõutakse karmi korda, mis nagu ajaloost teame, päädib pahatihti hoopis jõu võimutsemisega vabaduse ja seaduslikkuse üle. Võimu jõust jõu võimuni on lühike samm.

Nii et ei, te ei võitle millegi vastu, te ei ole karm käsi. Teie professionaalne töö on see, mis tagab, et sellist karmi kätt ei lähe meil kunagi vaja. Teie seisate iga päev õigusriigi eest, mis on palju enamat kui vaid seadusriik. Te olete Eesti inimeste isikuvabaduste ühed olulisemad kaitsjad ning vaba ühiskonna parimad garandid," lõpetas Kaljulaid oma kõne ning edastas neile ka omapoolsed tänusõnad tehtud töö eest.