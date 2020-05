President pakkus, et RMK metsamajades peaks alkoholi ära keelama, RMK keelamist ei toeta

RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo sõnul on presidendi ettepanek väga mõistlik, kuid RMK ei plaani metsamajade kasutustingimustesse sisse kirjutada alkoholi tarbimise keeldu, vaid lihtsalt soovituse seal ega mujal RMK aladel mitte alkoholi tarbida.

“Kui kirjutame, et see on keelatud, tuleks lahendada see, kuidas seda kontrollida,” märkis Rammo. “RMK-l karistusõigust pole, saame ainult soovitada.”

Rammo sõnul kehtib öörahu samamoodi RMK majades ja telkimisaladel nagu mujalgi Eestis. “Peale 23 ei tohiks kõva lärmi teha,” ütles ta. “Kindlasti neis majades pidusid peetakse, aga me ju ei kontrolli seda, milleks inimesed maja rendivad.”

Ta lisas, et aastakümnete jooksul on RMK aladel olnud üle käte läinud pidusid, kuid mitte palju: suvehooaja jooksul üks-kaks juhtumit, kus looduses liikujad on lärmakat seltskonda korrale kutsunud ning sellest hiljem RMK-le teada andnud. “See, et pöördunud on üksikud, muidugi ei tähenda, et neid kordi rohkem poleks,” tähendas Rammo.

Iga viie aasta tagant teeb RMK külastusuuringuid ning 2015. aasta uuringust selgus, et teised RMK alade külastajad häirisid 5% külastajatest, 2% külastajatest häirisid teised lausa väga.

Viiruse leviku tõttu on praegu RMK metsamajad suletud, kuid plaanitakse külastajatele jälle avada 1. juunist. Ühes majas tohib korraga olla varasema 8-9 inimese asemel aga 6 inimest.

Rammo sõnul tegeleb RMK praegu looduses liikuja käitumisjuhise, sealhulgas metsamajakeste kasutustingimuste uuendamisega ning üritavad selle valmis saada hiljemalt jaanipäevaks.

Jõhvi politseijaoskonna juhi Andreas Kliimanti sõnul otsustab kohalik omavalitsus selle, kus võib ja kus ei või alkoholi tarvitada. Tema sõnutsi tuleb meeles pidada, et lõkkekohad ja metsamajad paiknevad veekogude lähedal, mistõttu on seal alkoholi tarvitamine igati halb mõte, sest võib lõppeda kurvalt.

"Enamuse ajast käivad RMK puhkealadel pered, kes soovivad nautida meie looduse vaikust ja ilu," ütles ta. "Kindlasti ei anna ka lastele head eeskuju see, kui puhkealadel toimub lärmakas pidu, kus tarvitatakse alkoholi ja loobitakse laiali prügi."