President pakib taas kohvrid, sel korral kolib kantselei ajutiselt Kagu-Eestisse

Kantselei ajutise kolimise eesmärk on pöörata piirkonnale ja seal tegutsevatele inimestele rohkem tähelepanu. Samuti saab paremini fokusseerida just Kagu-Eesti muredele ja eripäradele. “See on see, mida riigipea teha saab – suunata nii-öelda prožektori mingitele teemadele, piirkondadele, inimestele. Tõsta esile ja tunnustada neid inimesi, ettevõtteid, kes sea piirkonnas tegutsevad,” lausus Linnamäe. “Samas annab visiit võimaluse näidata, et Tallinnast Kagu-Eestisse on täpselt sama lühike maa kui Võrust või Põlvast Tallinnasse.”

President koos kantseleiga tahab Kagu-Eestis pöörata tähelepanu kõigele sellele, mis on piirkonnas iseloomulik ja millega inimesed seal tegutsevad. Linnamäe tõi näiteks kohalikud koolid, ettevõtted, aktiivsed kogukonnad ja hoolekandevõrgustikud. “Teisalt püüame ka seda igapäevast tööd tuua Kagu-Eestisse, mida muidu teeme Tallinnas Kadriorus. Lisaks soovime kindlasti kohtuda paljude kohalike inimestega nii ametlikumas kui vabamas õhkkonnas,” selgitas nõunik.