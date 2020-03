President näitas rohelist tuld: Saaremaal ja Muhu vallas kaasatakse piirangute tagamiseks kaitseliitlased

Vastavalt siseministri taotlusele kaasaks Politsei- ja piirivalveamet (PPA) esmajoones kohalikke kaitseliitlasi koos sunni kasutamise õigusega täiendavate liikumispiirangute kehtestamiseks saartel kuni eriolukorra lõpuni.

Alates esmaspäevast muudetakse Saaremaal ja Muhu vallas inimeste liikumispiirangud rangemaks, et kohapealse kroonviiruse levikut senisest tugevamalt piirata. Inimesed peavad püsima kodus ning väljas tohib käia vaid loetud tingimustel ja kaasas peab olema isikut tõendav dokument.

"Saaremaa on praegu kiireima nakatunute arvu kasvuga piirkond Eestis ning seal kehtestatud täiendavad viibimiskeelud liikumispiirangud on praeguses olukorras kahtlemata vajalikud ja otstarbekad. Liikumispiirangute kehtestamine tähendab ka vajadust suurema arvu politseipatrullide järele. Kohapealseid inimesi ja olusid tundvate kaitseliitlaste kaasamine nendesse patrullidesse on minu arvates vägagi mõistlik ja nutikas lahendus," selgitas president Kaljulaid.

Riigipea pani kõigile Eesti inimestele südamele, et liikumispiirangud ja soovitused vältida tarbetut ringiliikumist ja kontakte kehtivad kogu riigis. "Oleme mõistlikud ja täidame neid korraldusi, sest kriisi ohjamisel on igaühe panus hädavajalik," rõhutas president Kaljulaid.

Vastavalt hädaolukorra seadusele võib kaitseväge ja kaitseliitu kaasata eriolukorra piirkonnas liikluse korraldamiseks ja turvalisuse tagamiseks Vabariigi valitsuse korraldusel ja Vabariigi presidendi nõusolekul.

