President kutsub erakondade juhid vestlusele: riigikogu peab suutma näidata oma töövõimet

Riigipea sõnul peab Riigikogu suutma rahvale näidata oma töövõimet ja –tahet ning oma seadusest tulenevaid õigusi peavad saama realiseerida nii koalitsioon kui opositsioon.

„Demokraatias on olulised mõlemad pooled – nii enamuse õigus oma poliitilist agendat ellu viia kui ka opositsiooni õigus kaasa rääkida ja olla ära kuulatud. Demokraatia tähendab eeskätt enamuse vastutust vähemuse ees. Aga viimaste päevade arengud Riigikogus näitavad, et üle kõige on erakondadel vaja otsida koostöövõimet ja -tahet ning selle pealt ühist pinnast edasi liikumiseks. Eesti rahvas ootab enda valitud esindajatelt koostöötahet ning enda kehtestatud seaduste järgimist. Eesti rahvas tahaks Riigikogu üle uhke olla,“ ütles president Kersti Kaljulaid.

Teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kohtub Vabariigi President Eesti Reformierakonna juhi Kaja Kallasega, Eesti Keskerakonna esimehe ja peaministri Jüri Ratasega, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe Martin Helmega, Erakond Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Indrek Saare ja Eesti200 juhi Kristiina Kallasega. Lisaks kohtub riigipea ka Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni juhi Kersti Sarapuuga, EKRE fraktsiooni juhtiva Siim Pohlakuga ning Isamaa fraktsiooni juhi Priit Sibulaga.

Kardetavasti on riigipeale jäänud silma abielureferendumi ümber toimuv, mis on paari viimase päeva jooksul erakondade koostöövõimetuse rasvaselt alla jooninud.

Vastasrind on referendumiplaani jõustavale seaduseelnõule esitanud hulga ettepanekuid, mida võib pidada mitte just ülemäära sisulisteks. Nende ükshaaval läbiarutamise asemel on valitsusliidu kontrolli all olev põhiseaduskomisjon astunud samme, mida vastasrind peab ebademokraatlikeks.

Riigikogu põhiseaduskomisjon koguneb ka täna, laupäeval erakorraliselt istungitele, et valida komisjonile esimees ja aseesimees.

Komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine on tingitud sellest, et praegune aseesimees Lauri Läänemets teatas eelsel istungil oma tagasiastumisest.