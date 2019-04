President külastas farmi, mille juht kutsus Mart Helme lüpsitööle

Mart Helme ütles möödunud teisipäeval ERR-ile antud intervjuus, et kui rahvusriiki hävitatakse renditööjõu, illegaalse tööjõu või orjatööjõuga, siis sellega EKRE nõus ei ole. Seepeale kutsus Venno eilses Sakalale antud intervjuus Helme endale lüpsitööle, et end reaalse eluga kurssi viia.

Farmi poole seadis sammud aga Kersti Kaljulaid, kes ettevõtte kiitmisega sotsiaalmeedias tagasi ei hoidnud.

"Mangeni PM on suurepärane näide innovaatilisest põllumajandusettevõttest. Ettevõtte juhi Meelis Venno sõnul on häda muidugi selles, et nende tehnoloogiad on nii uuenduslikud ja nutikad, et nõu küsida väga kuskilt polegi, mistap tuleb palju ise nuputada ja katsetada. Tulemuseks on aga 1500 pealine lüpsikari, kus loomade heaolu on Euroopa absoluutsel tipptasemel. Väga heal tasemel piimatootmisega on ühendatud ka biogaasi tootmine. Gaasi müüakse nii võrku kui ka sealsamas ettevõte kõrval olevas enda rajatud avalikus tanklas kõigile huvilistele," kirjutas Kaljulaid Facebookis.

Samuti Kaljulaid ära, et firma palkab hooajaliselt appi ka ukrainlasi.